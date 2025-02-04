Tarlasına ekti, siparişlere yetişemiyor! 1 tanesi bile şekeri dengeliyor

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Doğada kendiliğinden yetişen yer elmasını tarlasına ekip çoğaltmayı başaran Sivaslı üretici, yoğun talep görüyor.

İlkbahar aylarında patates gibi toprağa ekilen yer elmasının hasadına başlanırken, pazarlarda kilosu 50 TL'den satışa sunuluyor.

A ve B vitaminleri açısından zengin olan yer elması, şeker hastalarına iyi gelmesi, idrar söktürücü ve kabızlık önleyici etkisi ile biliniyor.

Ayrıca yaşlanma karşıtı özellikleriyle de dikkat çeken bu besin, diyet menülerinde de yer alıyor.

Pazarcı esnafı Ethem Yıldız, yer elmasının küçüklerinin tohum olarak kullanıldığını belirterek, çok hızlı bir şekilde üreyip çoğaldığını söyledi.

ŞEKER HASTALARINA ŞİFA

İHA'da yer alan habere göre; bahçesinde yetiştirdiği yer elmalarını şeker hastası komşularına da verdiğini belirten Kadir Karakaş, “İlkbaharda patates eker gibi küçüklerini ektik, kışın da ayazını yedikten sonra söküyoruz. Birçok hastalığa faydalı, cildi güzelleştirir, sindirim sistemini düzenler, bağırsaklara iyi gelir ve özellikle şeker hastalığına iyi gelmesiyle bilinir. Bahçemizden söktükten sonra şeker hastası olan komşularıma da veriyorum. Karın ayazını yediği zaman daha lezzetli oluyor, yemeyenler pişman olur” dedi.

ÇEVRE İLLERDEN AKIN AKIN GELİYORLAR

Kış aylarında yer elmasına olan ilgi arttı. Pazarcı esnafı Ethem Yıldız, yer elmasının sebze ve meyvelerden daha çok talep gördüğünü belirterek, “Ocak ayında toprak altından kazılarak toplanır. Sivas’ın bazı yerlileri ve başka illerden gelenler yer elmasının ne olduğunu biliyorlar buraya gelip almak istiyorlar. İstanbul İzmir gibi illerimize de kargo ile yer elmalarımızı gönderiyoruz” dedi.

Şeker hastalarına iyi geldiği bilinen yer elmasının, tohuma veya gübreye ihtiyaç duymadan kendiliğinden çoğaldığını söyleyen Yıldız, “Şeker hastalığı gibi birçok hastalığa da iyi gelmektedir. Yer elmasının küçüklerini tekrardan toprağa gömerek tohum olarak kullanılabilir. Yer elması çok arsız bir meyvedir, tohuma veya gübreye gerek duymadan toprak altında da kendi kendine üreyerek çoğalabiliyor. Kış aylarında yer elmasına talep daha fazla, diğer sebze ve meyvelerden de daha fazla satılıyor. Biz de köylülerden alıyoruz, kilosunu da 50 liradan satıyoruz” şeklinde konuştu.