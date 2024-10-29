Taş diyip geçen yanılıyor, ülkeler paylaşamıyor! O taşın değeri milyar dolarlar ediyor...

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Dış görünüşüyle oldukça sıradan gibi gözüken o taş ülkeler arasında yıllardır paylaşılamıyor. Değeri dudak uçuklatan ve dünyanın en büyük zümrüdü olarak bilinen Brezilya’nın Carnaiba bölgesinde bulunan Bahia Zümrüdü'ne 'lanetli' olarak anılıyor.

840 kilo ağırlığında mini bir buzdolabı büyüklüğünde olan Bahia Zümrüdü milyarlarca dolarlık değeriyle de dikkat çekiyor.

Dev zümrüt yakıtlarıyla ünlü olan Cannabia bölgesinden çıkarılan Bahia Zümrüdü 2000 yılından bu yana çeşitli çalınma hikayeleri sebebiyle paylaşılamayan ve bulunduğu bölgelerde yaşanan talihsizliklerden ötürü lanetli olarak anılıyor.

DEĞERİ 1 MİLYAR DOLAR!

Dışarıdan bakıldığında her ne kadar sıradan bir taş gibi gözüken Bahia Zümrüdünün değeri ise tamı tamına 1 milyar dolar olarak öne çıkıyor.

Çeşitli hırsızlık vakalarına neden olan zümrüt hakkında çıkan hukuk savaşların da son olarak ABD Columbia Bölge Mahkemesi’nde görülmeye devam eden davasında Brezilya’ya iadesi bekleniyor.