Tasarrufun anahtarı belli oldu! Meğer petek vanalarını…

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Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte yakılmaya başlanan kombiler evin sıcaklığını sağlarken aynı zamanda tasarrufta yapılmak istenen noktaların başında yer alır.

Peteklere giden sıcaklığın artması veya azalmasının yalnızca kombilerden sağlandığını düşünülerek yapılan sıklıkla sıcaklığı düşürme ve yükseltme işlemi meğer sanıldığı kadar etkili olmayabiliyormuş.

Peteklerin yanında yer alan vanalar çoğu kişi tarafından sadece peteğe gelen sıcaklığı açma kapama olarak düşünülüyor olsa da meğer oda sıcaklığını belirleyici olan en önemli ayrıntılardanmış.

DOĞRU AYARDA HEM ISININ HEM TASARRUF YAPIN!

British Gas mühendislerine göre, vanalar doğrudan radyatörün sıcaklığını değil, odanın sıcaklığını algılar ve bu bilgiye göre sıcak suyun radyatöre akışını kontrol eder.

Bu sayede oda istenilen derecede ısınırken kullanılmayan odalarda da boş yere enerji tüketimi engelleyerek tasarruf etmenizi sağlar.

Termostatik vanalar, evde kullanılmayan odaların gereksiz yere ısıtılmasını önleyerek enerji tüketimini azaltır. Böylece hem faturalar düşer hem de ısınma istediğiniz odalarda daha verimli hale gelir.

Faturalarınızda tasarruf sağlamak için kullanılmayan odaların vanalarını düşük seviyeye getirerek yalnızca gerekli alanlardaki peteklerin sıcaklık ayarlarını yüksek seviyelerde tutarak ısınmayı sağlarken tasarrufu da garantileyebilirsiniz.