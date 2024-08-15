Tasını tarağını toplayan o illere akın ediyor! İşte, Türkiye’nin en çok göç alan illeri... Türkiye’nin illeri arasında en çok göç alan iller belli oldu. TÜİK tarafından açıklanan verilerde o şehirler insan akınına uğruyor. İşte, Türkiye’nin en çok göç alan 3 ili...

Editör: Seda Yeşilyurt

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2023 yılına ait olan İç Göç İstatistikleri raporunu paylaştı. Paylaşılan rapora göre Türkiye’nin 2023 yılında en çok göç alan illeri belli oldu.

İller arası göç hareketliliğinden alınan verilere göre o şehirler adeta akın akın göç aldılar. Kendi nüfusunun üzerine bir de göç alan o şehirler nüfuslarını katlayarak attırdılar.

İnsanların en çok göç ettiği o noktalar nüfus yoğunluklarıyla Türkiye’nin en kalabalık şehirleri olma unvanlarını da korumuş oldular. Bakın paylaşılan verilere göre en fazla göç alan ve en az göç alan iller hangileri olmuş.

TÜRKİYE’NİN EN ÇOK GÖÇ ALAN 3 ŞEHRİ...

TÜİK tarafından yayınlanan verilere göre Türkiye’nin o 3 şehri en çok göç alan şehirleri oldu. İşte, iller arası göçte vatandaşların en çok tercih ettiği şehirler...

1- İstanbul: 412 bin 707 kişi

2- Ankara: 232 bin 700 kişi

3- İzmir: 147 bin 765 kişi

TÜRKİYE’NİN EN AZ GÖÇ ALAN İLLERİ

1- Ardahan: 6 bin 856 kişi

2- Bayburt: 10 bin 202 kişi

3- Dersim: 11 bin 806 kişi