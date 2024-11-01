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Taşlı dişleri süt gibi yapan yöntem; Haftada 1 kez uygulayın, dişler yenileniyor...

Taşlı dişleri süt gibi yapan yöntem; Haftada 1 kez uygulayın, dişler yenileniyor... Diş taşlarını geçirecek tamamen doğal bir yöntem yoktur, ancak diş sağlığını destekleyen bazı doğal uygulamalar vardır. İşte diş taşlarının oluşumunu azaltmaya yardımcı olabilecek yöntemler...