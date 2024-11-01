Taşlı dişleri süt gibi yapan yöntem; Haftada 1 kez uygulayın, dişler yenileniyor...

Diş taşı, ağızda biriken bakterilerin, yiyecek artıkları ve tükürükle birleşerek sertleşmesi sonucu oluşur.
Dişlerdeki plak, düzenli olarak temizlenmediğinde zamanla mineralize olarak diş taşına dönüşür.
Ağız hijyenine yeterince dikkat edilmemesi, düzenli diş fırçalama ve diş ipi kullanmama, yüksek şeker ve asit içeren gıdaların tüketimi, diş taşının oluşumunu tetikleyen başlıca etkenlerdir.
Diş taşları gittikçe artanlar, doğal yöntemler ile geçirmeye yöneliyor. Özellikle dişçiden çekinenler, evde diş taşı temizliği hakkında ipucu araştırıyor.
İşte diş taşlarını geçirmeye yardımcı olan yöntemler...
KABARTMA TOZU
Kabartma tozu, diş taşlarına etki ederek dişlerdeki plakları azaltmaya yardımcı olabilir.
Hafif aşındırıcı özellikleri sayesinde, diş yüzeylerindeki lekeleri ve plak birikintilerini temizleyebilir.
Yine de kabartma tozu kullanırken dikkatli olmak önemlidir; aşırı ve sık kullanımı diş minesine zarar verebilir.
Eğer diş taşı probleminiz varsa, diş hekiminizle görüşmeniz en iyisi olacaktır.