Tatil için giden yatırım yapıp dönüyor! Hem ucuz hem vize derdi yok

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Türkiye’den vizesiz seyahat imkanı sunan ülkeler arasında en çok rağbet gören ülkeler şüphesiz Balkanlar oluyor.

Balkan ülkeleri arasında yer alan o ülke hem vizesiz seyahat imkanı sunarken hem de yatırımcıların ilgi odağı olmuş durumda.

Ekonomik yapısı nedeniyle oldukça cazip olan destinasyonlar arasında olan Kuzey Makedonya, Osmanlı ve Avrupa mimarisiyle gidenleri büyülüyor.

Üsküp ve Ohrid gibi şehirleriyle tanınan ülke gayrimenkul yatırımıyla da dikkat çeken noktalar arasında yer buluyor.

DÜŞÜK VERGİ ORANI CAZİP KILIYOR!

İlgi çeken tatil destinasyonları arasında yer alan Kuzey Makedonya, düşük vergi oranlarıyla da yatırımcılar için oldukça cazip noktaların başında yer alıyor.

Özellikle gayrimenkul sektöründe uygulanan vergi oranının yüzde 10 seviyelerinde olması tatil için giden yatırımcıyı ev sahibi yapıp gönderiyor.