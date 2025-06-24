Tatilciler dikkat! Tehlikeli tatil rotaları belli oldu: İşte, tatilde gitmemeniz gereken o rotalar

Okulların tatil olmasıyla birlikte yaz tatili planları hız kazandı. Mastercard Economics tarafından yapılan bir araştırma sonucunda tatil planları yapanların dikkatli olması gereken rotaları ortaya koydu.

Dünya genelinde turistleri hedef alan seyahat dolandırıcılığının en fazla yapıldığı rotalar ortaya çıkarken dolandırıcılık vakalarındaki artışta göze çarptı.

Söz konusu raporda dünyanın birçok ülkesinden şehirler yer alırken Türkiye’den listeye adını yazdıran şehirler dikkat çekti.

2 ŞEHİR LİSTEYE ADINI YAZDIRDI!

Yayımlanan raporda Türkiye’den İstanbul ve Antalya tehlikeli tatil noktaları listesinde yer buldu. Söz konusu rapora göre İstanbul, özellikle taksi dolandırıcılığı nedeniyle öne çıkarken; Antalya ise sahte konaklama ilanları ile dikkat çekti. Her iki şehir de yaz döneminde yoğun turist akınına uğradığı için dolandırıcılar tarafından hedef alınıyor.

İstanbul’da turistlerin en sık karşılaştığı dolandırıcılık türü, aşırı ücret talep eden taksiciler ve manipüle edilmiş taksimetre kullanımı olarak belirtiliyor.

Bu kategoriye Bangkok, Jakarta ve Londra gibi şehirler de dahil edildi. Mastercard verilerine göre, İstanbul bu alanda en riskli şehirlerden biri.

Antalya, özellikle online platformlarda yayınlanan sahte villa ve otel ilanları ile dolandırıcılık listesinde yer alıyor.

Tatilcilerden ön ödeme alınıp daha sonra ulaşılmaz hale gelen sahte işletmeler, her yaz binlerce turisti mağdur ediyor. Antalya bu yönüyle, Tayland’ın Phuket şehri ile birlikte en yüksek riskli bölgelerden biri olarak gösteriliyor.