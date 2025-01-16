Tatilcilerin vazgeçilmez rotasında vergi kararı! Tatile giden vergi ödeyecek

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Turistlerin uğrak noktaları arasında yer alan tatil beldesinde alınan yeni karar şaşırttı. Muğla'nın turistik ilçesi Marmaris'in belediye başkanı Acar Ünlü, Marmaris’e gelen turistlerden İtalya'nın Venedik şehrinde olduğu gibi Kent Vergisi almak için çalışma başlattıklarını açıkladı.

Dünyanın birçok bölgesinde uygulanan kent vergisinin yaz aylarında Marmaris’e akın eden turistlerden alınması için çalışmalara başlandı.

Bundan sonraki süreçte alınmaya başlaması için çalışmalar hızla devam ederken Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Kent Vergisi uygulaması hakkında açıklamalarda bulundu.

“KENT VERGİSİ ALMANIN FARKLI YÖNTEMLERİ VAR”

Kent Vergisi alınması yönünde çalışmaların başlatıldığını aktaran Acar Ünlü açıklamalarıyla dikkat çekti. Patronlar Dünyası’nda yer alan habere göre Ünlü, “Kent Vergisi Dünyanın farklı bölgelerinde yerel yönetimlerin faydalandığı bir şey. Şöyle düşünün Marmaris'te 96 bin kayıtlı nüfus var. Yazın ortalama 800 bin, yıl genelinde ise ortalama 500 bin nüfus. Kış mevsiminde ise 150 -200 bin insan yaşıyor Marmaris’te. Biz 96 Bin nüfusa göre planlama ve bütçe alırken, hizmet verdiğimiz ortalama nüfus 500-550 bin yıl boyunca. Bu tabii sürdürülebilir bir şey değil. Altından kalkılabilir bir şey de değil. Altından kalkabilir bir şey değil o yüzden günlük hatta gecelik nüfus deniyor bu gecelik nüfusa göre bizim burada katkı almamız lazım.

Kent Vergisi almanın farklı yöntemleri var. Baz istasyonlarından, kredi kartı kullanımlarından… Devletten bize 96 bin nüfusa göre kaynak sağlanıyor. Bu Marmaris’teki 96 bin vatandaşın hakkı ama buna hiç katkısı olmayan turist ne yapıyor? Bu belediye hizmetlerinden faydalanıyor. Evet döviz bırakıyor, istihdam sağlanmasına dolaylı olarak katkı sağlıyor. Ama belediye hizmetleri de o devletsiz bir şey belediye hizmetleriyle ilgili faydalandığı şeyden bize katkı verilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Kent Vergisi için aklımızda bir rakam yok. Bunun yapılması lazım. Bu MTV için de geçerli. Öyle yani yolların bakımı bizde ama motorlu taşıtlar vergisi devlette. Devletin MTV’den aldığı vergiyi bizimle paylaşması lazım.” ifadelerini kullandı.