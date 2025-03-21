Tatilcilerin yeni rotası: Bu köy yazın bile serinletiyor!

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Adana, kebabı ve sıcak havasıyla ünlü olsa da, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için keşfedilmeyi bekleyen birçok köye sahip.

Bu köylerden biri de Mersin’in Tarsus ilçesine bağlı Gülek Köyü.

Adana’nın yakıcı sıcağından kaçmak isteyenler için adeta bir kaçış noktası.

Serin havası ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken Gülek, her yıl doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

ŞELALESİ SERİNLETİYOR

Serin suyu ve etkileyici manzarasıyla Soğukoluk Şelalesi, doğa tutkunlarının vazgeçilmez rotalarından biri haline geldi.

Şelalenin çevresindeki mesire alanları, piknik yapmak, temiz havada dinlenmek ve doğayla iç içe bir gün geçirmek isteyenler için ideal bir ortam sağlıyor.

Gülek Köyü ve çevresinde yer alan yürüyüş yolları, hem doğayla iç içe olmak hem de serin bir atmosferde spor yapmak isteyenler için mükemmel bir fırsat sunuyor.

Yaz aylarında hem yerli halkın hem de turistlerin yoğun ilgisini çeken Gülek Köyü ve Soğukoluk Şelalesi, sıcak havalarda serin bir kaçış noktası arayanlar için adeta bir cennet!