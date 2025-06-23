Tatmak için servet gerek! İşte dünyanın en pahalı yiyeceği

Her yıl hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte nisan ayından eylül ayına kadar devam eden arı sütü hasadı, bu yıl da başladı.

Baldan çok daha zahmetli ve titiz bir üretim sürecine sahip olan arı sütü, yalnızca kraliçe arının besini olarak biliniyor ve günde bir kovandan sadece 2 çay kaşığı kadar elde edilebiliyor.

Yaklaşık 5 yıl öncesine kadar Türkiye’de üretimi olmayan ve tamamen ithal edilen bu nadide ürün, kilosu 45 bin liradan satışa sunularak dünyanın en pahalı yiyecekleri arasında yer alıyor.

FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Arı sütü, birçok hastalığa iyi gelmesi ve kanser türleri üzerinde olumlu etkileriyle de adından sıkça söz ettiriyor.

Arı sütünün kraliçe arının uzun ömrünün sırrı olduğunu belirten arıcılık uzmanı Engin Ekinci, “Aynı cinsten ve ırktan olan işçi arının ömrü 40 günken, sadece arı sütü ile beslen kraliçe arının ömrü 3 ila 4 yıl arasında değişiyor. Kraliçe arının ömrünü uzatan besini insan ömrüne nasıl faydalar sağlar” dedi.

KRALİÇE ARININ ÖMRÜNÜ UZATAN DOĞAL MUCİZE

Arıcılık uzmanı Engin Ekinci, kraliçe arının tek besin kaynağı olan arı sütünün sadece arılar arasında değil, insan sağlığı açısından da büyük önem taşıdığını vurguladı.

İşçi arıların ortalama ömrü yaklaşık 40 gün olurken, sadece arı sütüyle beslenen kraliçe arıların ömrünün 3 ila 4 yıl arasında değiştiğini belirten Ekinci, açıklamasına şu sözlerle devam etti:

"Bu mevsimlerde arı sütünün hasadını yapıyoruz. Sağlık açısından birçok faydası bulunuyor. Kanser hastalığı gibi önemli birçok hastalığa iyi gelmesiyle bilinen arı sütü, dünyanın en pahalı yiyeceklerinden birisi. Kilogram fiyatı yaklaşık 45 bin lira. 5 yıl öncesine kadar arı sütleri yurtdışından ithal olarak getirtiliyordu ancak son zamanlarda yerli arıcılarımız tarafından da üretilmeye başlandı. Bir günde bir kovandan yaklaşık 2 çay kaşığı kadar arı sütü alabiliyoruz. Arı sütü vitamin ve mineral bakımından oldukça zengin bir besin. Arı sütü kraliçe arının tek besin kaynağı. Bir işçi arının ömrü yaklaşık 40 günken arı sütü ile beslenen kraliçe arının ömrü 3 ila 4 yıl arasında değişebiliyor. Aynı cinsten ve ırktan olan işçi arı 40 gün yaşarken sadece arı sütü ile beslen kraliçe arının ömrü daha uzun oluyor. Kraliçe arının ömrünü uzatan besini insan ömrüne nasıl faydalar sağlar onu tahmin bile edemeyiz"