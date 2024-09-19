Tavuk döner yiyenler dikkat! Artık bu şekilde satılacak Tarım ve Orman Bakanlığı, tavuk döner ve sucuk satışına ilişkin yeni standartlar getirdi. Yayınlanan yönetmelikle birlikte bu ürünlerin satış kuralları yeniden düzenlendi. İşte yapılan değişiklikler…

Haber Merkezi

Tarım ve Orman Bakanlığı, et ürünleri ve karışımlarına yönelik önemli düzenlemeler getiren yeni bir tebliğ taslağını duyurdu.

Tavuk döner başta olmak üzere, et ürünlerinin kalite ve güvenilirliğini artırmayı hedefleyen bu düzenlemeler, sektör genelinde sıkı denetim ve standartlara uygun üretimi zorunlu hale getiriyor.

Bakanlık, yeni kurallarla hem tüketici sağlığını korumayı hem de et ürünlerinde daha yüksek kaliteyi sağlamayı amaçlıyor.

YAĞ MİKTARI DÜŞÜRÜLDÜ

Yeni düzenlemeye göre, kanatlı et döneri ve kanatlı eti karışımları ürünlerindeki yağ miktarı yüzde 20’den yüzde 15’e düşürüldü.

BURGER TANIMINA YER VERİLECEK

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hazırladığı yeni taslakta, ilk kez 'burger' tanımı netleşti. Taslakta, hamburgerin büyükbaş ve küçükbaş hayvanların seçilmiş etlerinden elde edilen bir karışım olduğu belirtiliyor.

Bu karışıma, hayvan yağları, çeşitli baharatlar ve katkı maddeleri eklenerek farklı şekillerde hazırlanıyor. Böylece, pişirilmeye hazır ya da pişmiş halde tüketilebilecek bir kırmızı et veya kümes hayvanı bazlı ürün elde ediliyor.

SUCUĞUN KALSİYUM SINIRI GÜNCELLENİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni taslağında sucukla ilgili önemli düzenlemeler de yer alıyor. Bu düzenlemelerle, sucuk ve ısıl işlem görmüş sucuk ürünlerinin daha kolay sınıflandırılması hedefleniyor.

Özellikle ısıl işlem görmüş kümes hayvanı sucuğunda kullanılan kalsiyum miktarına yeni bir sınır getirilerek, tüketicilere daha güvenilir ve kaliteli ürünler sunulması amaçlanıyor.