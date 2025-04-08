Tavuk etinin bozuk olduğu nasıl anlaşılır? İşte, bozulmuş tavuğu anlamanın yolları

Hüseyin Topuz

Tavuk eti, hem lezzeti hem de protein açısından zengin yapısıyla mutfaklarda sıkça tercih edilen bir besindir.

Ancak tavuk eti, uygun koşullarda saklanmadığında hızla bozulabilir ve sağlığı tehdit edici hale gelebilir.

Bozulmuş tavuk eti, ciddi gıda zehirlenmelerine neden olabileceği için tüketilmeden önce dikkatlice kontrol edilmesi büyük önem taşır.

Peki, tavuk etinin bozuk olduğunu nasıl anlayabiliriz? Koku, renk, doku gibi bazı ipuçları bu konuda bize önemli sinyaller verir.

İşte bozulmuş tavuğu anlamanın yolları:

Koku

En belirgin işaretlerden biri kötü kokudur. Bozulmuş tavuk ekşi, çürük ya da çamaşır suyuna benzer ağır bir koku yayar. Taze tavuk neredeyse kokusuzdur ya da hafif bir çiğ et kokusu olabilir ama rahatsız edici olmaz.

Renk

Taze tavuk genellikle pembe ve canlı renktedir. Eğer tavuk griye dönmüşse, matlaşmışsa, üzerinde yeşilimsi ya da sarımsı lekeler varsa bozulmuş olabilir.

Doku

Tavuğu ellediğinde kaygan ya da yapışkan bir yüzey hissediyorsanız, bu bozulmaya başladığını gösterir. Taze tavuk hafif nemlidir ama sümüksü bir dokuya sahip değildir.

Pişirme Sırasında Anormallikler

Tavuğu pişirirken kötü kokular yayılıyorsa veya dışı pişmiş gibi görünse bile içi hala garip renkliyse (örneğin gri ya da yeşilimsi), tüketmemelisiniz.