Tavuk Yerken Bu Bölgeye Dikkat! Vücutta Toksin Biriktiriyor...

Yağmur Dinç

Tavuk, sağlıklı beslenmenin en güçlü protein kaynaklarından biri olarak biliniyor.

Ancak, her yeri değil...

Tavuk tüketenlerin özellikle bu kısımlara dikkat etmesi gerekiyor.

Uzmanlar, asla yenmemesi konusunda uyarıda bulunuyor.

İşte tavuğun en zararlı yeri...

SAKIN YEMEYİN

Tavuk ciğeri ve diğer iç organlar, vücutta toksinlerin biriktiği bölgeler olabilir. Bu organlar bazı hayvanlar için detoksifikasyon işlevi gördüğü için toksin birikimi yapabilirler.

Ayrıca, ciğer gibi organlar yüksek kolesterol içerebilir.

Besin değeri açısından da zengin olmayan tavuk iç organları, beslenmede dikkat edilmesi gereken kısımlardır.