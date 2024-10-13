Taze yumurta nasıl anlaşılır? Yumurtanın taze olup olmadığını anlamak için bunları yapın...

Hüseyin Topuz

Taze yumurta, hem lezzet hem de sağlık açısından mutfaklarımızda önemli bir yere sahiptir.

Ancak, marketten aldığımız veya evdeki stoklarımızdan kullandığımız yumurtaların taze olup olmadığını anlamak her zaman kolay olmayabilir.

Taze yumurta tüketmek, hem besin değerlerini tam olarak almak hem de olası sağlık risklerini en aza indirmek için kritik bir öneme sahiptir.

Peki, taze yumurta nasıl anlaşılır? Taze yumurta olup olmadığını anlamak için birkaç basit yöntem vardır. İşte bunlardan bazıları...

Su Testi

Bir kaba su doldurun ve yumurtayı içine bırakın. Taze yumurta dibe çöker, bayat yumurta ise suyun yüzeyine çıkar.

Işık Testi

Karanlık bir odada yumurtayı bir ışık kaynağına tutarak içini inceleyin. Taze yumurtanın içi daha dolu ve hareket etmeyen bir yapıda olur, bayat yumurtada ise hava boşluğu daha büyük ve sarısı hareketlidir.

Koklama Testi

Yumurtayı kırmadan önce ve kırdıktan sonra koklayın. Taze yumurtanın kokusu nötrdür, bayat yumurtanın ise kötü bir kokusu olabilir.

Sallama Testi

Yumurtayı kulağınıza yakın bir şekilde sallayın. İçerisinde sıvı sesi duyarsanız, yumurta bayat olabilir.

Kırarak İnceleme

Yumurtayı kırdığınızda sarısı yuvarlak ve kabarık, beyazı ise kalın ve yoğun olmalıdır. Bayat yumurtanın sarısı yassı ve beyazı sulu olur.