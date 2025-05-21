Tazminat ödenecek! Kredi kartı devinin müşterilerinin yüzü gülecek

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İngiltere'de yaklaşık on yıl süren ve 46 milyon tüketiciyi kapsayan tarihi toplu dava sonuçlandı. Mastercard, 1992-2008 yılları arasında perakendecilere uyguladığı yüksek işlem ücretlerinin tüketicilere yansıtılması nedeniyle 200 milyon sterlin tazminat ödemeyi kabul etti.

Mahkeme, bu ücretlerin rekabet yasalarını ihlal ettiğine hükmetti. 2016 yılında eski finansal ombudsman Walter Merricks tarafından açılan dava, Mastercard'ın perakendecilere uyguladığı yüksek işlem ücretlerinin, tüketicilere daha yüksek fiyatlar olarak yansıtıldığını iddia ediyordu.

Bu dava, Birleşik Krallık'ta tüketici haklarının korunması ve toplu davaların etkinliği açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

KİMLER TAZMİNAT ALACAK?

Mahkeme tarafından onaylanan anlaşma kapsamında, belirli şartları taşıyan milyonlarca kişi 70 sterline kadar ödeme alabilecek.

Tazminat hakkından yararlanmak isteyen kişilerin şu kriterleri karşılaması gerekiyor:

İngiltere, Galler veya Kuzey İrlanda’da 1997 ile 2010 yılları arasında en az üç ay yaşamış olmaları ya da

İskoçya’da 1992 ile 2010 yılları arasında en az üç ay ikamet etmiş olmaları.

Bu dönemlerde 18 yaşında ya da daha büyük olmaları.

Mastercard kredi kartı ile alışveriş yapmış olmaları.

Mahkeme, Mastercard’ın rekabet yasalarını ihlal ettiğine ve müşterilere yıllar boyunca haksız ücretler yansıtıldığına hükmetti. Onaylanan anlaşmayla birlikte Mastercard, 28 gün içinde tazminat ödemelerine başlayacak.