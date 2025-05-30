Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 28. Dönem 3. Yasama yılı tüm hızıyla devam ederken kamuoyunu yakından ilgilendiren düzenlemeler hakkındaki mesai sürüyor.
Her gün yeniden gündeme gelen Yeni Yargı Paketi ve Trafik Kanun Teklifi düzenlemeleri üzerindeki çalışmalar hız kesmeden devam ederken Meclis’in tatil tarihi merak edildi.
Tatile girmeden önce 10. Yargı Paketi ve Trafik Ceza Kanunu üzerindeki çalışmaların tamamlanacağı belirtilmişti. Peki, TBMM tatile girdi mi? Meclis ne zaman kapanacak?
MECLİS (TBMM) TATİLE GİRDİ Mİ, NE ZAMAN KAPANACAK?
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) henüz tatile başlamadı. Mevzuatta yer alan bilgiye göre Danışma Kurulunun önerisi üzerine Genel Kurulca başka bir karar alınmadıkça Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Temmuz günü tatile girer.
Bir yasama yılı içinde üç aydan fazla tatil yapılamaz.