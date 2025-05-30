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TBMM tatile girdi mi? Meclis ne zaman kapanacak?

TBMM tatile girdi mi? Meclis ne zaman kapanacak? Meclis'te kamuoyunu yakından ilgilendiren Yeni Yargı Paketi ve Trafik Kanun Teklifi düzenlemelerinde mesai devam ederken, TBMM’nin ne zaman tatile gireceği merak edildi. Peki, TBMM tatile girdi mi? Meclis ne zaman kapanacak?