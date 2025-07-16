TCMB Temmuz ayı faiz kararı: Merkez Bankası faiz kararını (PPK) ne zaman açıklayacak? Merkez Bankası faiz kararı için Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı takvimi özellikle yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak 19 Haziran günü yapılan toplantının ardından yeni toplantı tarihi araştırılmaya başlandı. Peki, Merkez Bankası faiz kararını (PPK) ne zaman açıklanacak?