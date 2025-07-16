TCMB Temmuz ayı faiz kararı: Merkez Bankası faiz kararını (PPK) ne zaman açıklayacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak olan faiz kararı piyasaların gündeminde yer alıyor.
Son olarak 19 Haziran’da yapılan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında yüzde 46 oranında sabit kalmasına karar verilen faiz oranının Temmuz ayında ne kadar olacağı merak ediliyor.
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında gerçekleştirilecek olan faiz kararı toplantısı yatırımcıların yakın markajında yer alıyor. Peki, TCMB Temmuz ayı faiz kararı: Merkez Bankası faiz kararını (PPK) ne zaman açıklanacak?
TEMMUZ AYI PPK TOPLANTISI NE ZAMAN?
Merkez Bankası Temmuz ayı PPK toplantısı 24 Temmuz'da gerçekleşecek ve faiz kararı aynı gün saat 14:00'da duyurulacak.
Bir sonraki toplantı ise 11 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.