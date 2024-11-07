Tek bir fideyle köşeyi döndü! İnternetten görüp dikti, yılda 5 kez hasat alıyor...

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Bilecik’te berberlik yaparak geçimini sağlayan Mehmet Kılıç, internetten görerek üretmeyi başladığı o meyveyle köşeyi döndü.

Evinin önünde tek bir fide ile deneme yapan Kılıç şimdi 210 metrekarelik alanda yapmaya devam ettiği üretimde taleplere yetişemiyor.

Bölgenin iklim ve toprak koşullarına uyum sağlayan meyvenin anavatanına göre daha kaliteli bir şekilde yetiştiğini belirten Kılıç, üretim yaptığı serayı büyütmeyi hedefliyor.

4 AYRI ÇEŞİT OLARAK ÜRETİYOR!

4 yıl önce internetten görerek ejder meyvesi üretimine başlayan Kılıç evin önünde bulunan serasıyla adeta köşeyi döndü.

Evin önünde bulunan 210 metrekarelik alanda üretim yapan Kılıç, Kılıç, "Ejder meyvesini ilk kez dört yıl önce internette gördüm ve ilgimi çekti. Evin önündeki bahçemde küçük bir sera kurarak denemeye karar verdim. İlk denemelerimde birkaç numune meyve aldım. Bölgede yetişebileceğini düşünerek 210 metrekarelik bir sera kurdum ve bu yıl tamamen verimli hale geldi" ifadelerini kullandı.

Çapa veya kazma derdinin olmadığını ve meyvenin bakımının oldukça kolay olduğunu vurgulayan üretici toplamda 4 çeşit ejder meyvesi üretimi yapıyor.

KAYNAK: İHA