Tek çeyrekten ne olur demeyin! Gören hayran kalıyor...

Çeyrek altın, Türkiye'de kullanılan bir altın birimidir ve genellikle günlük alışverişlerde ve küçük yatırımlarda tercih edilir.
Çeyrek altın, 22 ayar altından yapılmış küçük bir altın parçasını ifade eder.
Türkiye'de 1 çeyrek altın, yaklaşık 1.75 gram altına denk gelir. Halk arasında "çeyrek" veya "çeyreklik" olarak da bilinir.
Tek bir çeyrek altını olanlar, artık daha farklı değerlendiriyor. Çeyrek altınlı bileklik modası, aldı başını gidiyor.
Tek çeyrekli bileklik
Kenarları genellikle makrome ipten örülen çeyrek bileklik, kuyumcularda yok satıyor.
Özellikle genç kızların beğendiği çeyrek bileklik modeli için 1 adet çeyrek altı yeterli oluyor.
Makrome ipli çeyrek bileklikler hem uygun hem de çok rahat kullanım kolaylığı sunuyor.
En güzel yanı ise bozdururken zarar edilmemesi.