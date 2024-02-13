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Tek çeyrekten ne olur demeyin! Gören hayran kalıyor...

Tek çeyrekten ne olur demeyin! Gören hayran kalıyor... Bir adet çeyrekle yapılan bileklik modeli, kuyumcuların raflarını süslüyor. Takı severlerin yeni favorisi çeyrekli bileklikler, yatırım aracı olarak da tercih ediliyor.