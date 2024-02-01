Tek hamlede zeytinyağı lekesinden kurtaracak çözüm mutfağınızda! O ürünleri karıştırmanız yetiyor… İnatçı zeytinyağı lekelerinden kurtulmak için farklı yöntemler uygulanabiliyor. Ancak mutfağınızda gizlenen o kadar pratik bir yol varmış ki duyanları şaşkına çeviriyor. İşte, zeytinyağı lekesinden kurtaran o çözüm…

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Yemek yerken ya da yaparken birçoğumuzun başına gelen yağ lekelenmeleri sinir bozucu olabiliyor.

Özellikle de en sevdiğiniz kıyafete bulaşması durumunda sinirlerinizi yıpratan bu aksilik aslında bu yöntemle dakikalar içinde çözülüyor.

Zeytinyağı lekesinden kurtulmak her mutfakta bulunan o iki ürünün karışımıyla adeta hiç olmamış gibi kayboluyor.

Birkaç dakikada yeni gibi…

İster olduğu anda fark edin ister sonrasında hiç fark etmiyor dilediğiniz zamanda uygulayacağınız bu yöntemle oluşan zeytinyağı lekesinden kolayca kurtulabilirsiniz. Bu yöntem yağ lekesi olmuş kıyafetlerinizle vedalaşmanızın da önüne geçiyor.

Tehlikeli beyazlar harikalar yaratıyor…

Tehlikeli beyaz olarak bilinen un ve tuz ikilisi zeytinyağı lekesinde adeta mucizeler yaratıyor. Öncelikle yağ lekesinin üzerine serpeceğiniz tuz içindeki bileşenler sayesinde yağı mıknatıs gibi emiyor.

Lekenin üzerinde tuzu bir süre bekletmenizin ardından bir bez ya da fırça yardımıyla uygulayacağınız bir miktar un ile lekelere veda edebilirsiniz.