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Tek tek uğraşmayın! Ispanakları bu karışıma yatırın; 10 dakikada pırıl pırıl...

Tek tek uğraşmayın! Ispanakları bu karışıma yatırın; 10 dakikada pırıl pırıl... Bir kök sebze olan ıspanak, toprak ve kumlu olduğundan temizlemesi de zahmetli oluyor. Ancak bu yöntemle, 10 dakikada pırıl pırıl olacak.