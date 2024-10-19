Tek tek uğraşmayın! Ispanakları bu karışıma yatırın; 10 dakikada pırıl pırıl...

Yağmur Dinç
Kış aylarının vitamin deposu olan ıspanak, tezgahlarda yerini aldı.
Ispanak sebzesini seven ancak temizlemesine üşenenler ise uzak duruyor.
Ancak, bu yöntemle artık çile olmaktan çıkacak.
Topraklı ve kumlu olan ıspanak, 10 dakikada tertemiz olacak.
TUZLU SU
Ispanaklardaki kumları temizlemenin ilginç ve etkili bir yöntemi, tuzlu su kullanmaktır:
Bir kasede soğuk suya 1-2 yemek kaşığı tuz ekleyin. Tuz, kumun dibe çökmesine yardımcı olur.
Ispanakları bu tuzlu suyun içine koyun. Tuz, aynı zamanda yaprakların açılmasını sağlar, bu da kumların daha kolay temizlenmesine yardımcı olur.
10-15 dakika bekletin. Bu süre içinde kumlar dibe çökecektir. Nazikçe karıştırarak kumları serbest bırakın.
Ispanakları süzgeçle çıkarın ve birkaç kez soğuk suyla durulayın.