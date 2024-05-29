Teknofest 2024 ne zaman ve nerede yapılacak? Teknofest 2024'ün ne zaman ve nerede yapılacağı uzun süredir merakla bekleniyordu. Teknofest 2024'ün detayları belli oldu...

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Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest'in 2024 yılında ne zaman ve nerede yapılacağı belli oldu.

Daha önce İstanbul, Ankara ve İzmir'de gerçekleştirilen Teknofest'in bu yıl nerede yapılacağı merakla bekleniyordu.

2023 yılında İzmir'de yapılan Teknofest'in 2024 yılında nerede ve ne zaman yapılacağı hakkında aramalar hız kazandı.

Teknofest Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Teknofest 2024'ün detaylarını açıkladı.

Peki, Teknofest 2024 nerede ve ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler...

Teknofest ne zaman ve nerede yapılacak?

Her sene milyonlarca katılımcıyı ağırlayan Teknofest'in yedincisi 2 Ekim ile 6 Ekim tarihleri arasında Adana’da gerçekleştirilecek.