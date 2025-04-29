Teknofest 2025 ne zaman? İşte merak edilen o tarih...

Hüseyin Topuz
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'de düzenlenecek Teknofest için geri sayım başladı.
Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest'in 2025 yılında ne zaman yapılacağı son günlerde gündemde yer alıyor.
Geçtiğimiz yıllarda İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana'da gerçekleştirilen Teknofest bu yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilecek.
Her sene milyonlarca katılımcıyı ağırlayan Teknofest'in sekizincisi için geri sayım başladı.
Peki, Teknofest 2025 ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler...
Teknofest 2025 ne zaman yapılacak?
Teknofest 2025, 1-4 Mayıs tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilecek.
KKTC'de yapılacak olan festival, Ercan Havalimanı Eski Terminal Binası’nda gerçekleştirilecek.