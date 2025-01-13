Teknofest 2025 ne zaman ve nerede yapılacak? Selçuk Bayraktar duyurdu...

Hüseyin Topuz

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest'in 2025 yılında ne zaman ve nerede yapılacağı belli oldu.

Daha önce İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana'da gerçekleştirilen Teknofest'in bu yıl nerede yapılacağı merakla bekleniyordu.

2024 yılında Adana'da yapılan Teknofest'in 2025 yılında nerede ve ne zaman yapılacağı hakkında aramalar hız kazandı.

Teknofest Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Teknofest 2025'in detaylarını açıkladı.

Peki, Teknofest 2025 nerede ve ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler...

Teknofest ne zaman ve nerede yapılacak?

Her sene milyonlarca katılımcıyı ağırlayan Teknofest'in sekizincisi 1 Mayıs ile 4 Mayıs tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilecek.