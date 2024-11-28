Teknoloji devi akıllı telefon pazarından çekildi! Artık o marka akıllı telefonlar olmayacak…

Haber Merkezi

Hayatımızın önemli parçalarından biri haline gelen akıllı telefonlarda marka çeşitliliği her geçen gün artarken teknoloji devinin kararı şaşkına çevirdi.

Teknolojik ürünleriyle pazarın önde gelen şirketlerinden olan LG Electronics 2021 yılında aldığı karar sonrası mobil pazardan tamamıyla çekildi.

Güney Kore merkezli bir teknoloji şirketi olan LG, pazarda tutunamaması nedeniyle tüm patent haklarını Çinli teknoloji şirketi olan Vivo’ya sattı.

PATENTLERİNİ TAMAMEN SATTI!

Elinde teknoloji sektöründeki önemli patentleri bulunduran LG yapılan satışın ardından toplamda 46 patent hakkı Vivo’ya geçti.

46 ABD standart patentinin çoğunun video sinyali sıkıştırma için gerekli kodeklere yönelik standart patentler olduğu bildirildi.

Söz konusu kodekler, dijital video ve sesi sıkıştıran ve açan teknolojiler olduğu belirtildi. Özellikle, bu 46 patent, video işlemenin verimliliğini ve kalitesini artırmak için kritik olan çerçeve içi tahmin, çerçeveler arası tahmin, dönüşüm kodlaması, hareket vektörü tahmini, kroma formatı, afin hareket tahmini, bit akışı sinyal işleme ve yüksek frekanslı sıfırlama gibi bir dizi temel teknoloji alanını kapsıyordu.