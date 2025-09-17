Tel tokanın dalgalı kısmının sırrı! Meğer böyle kullanılıyormuş

Saç aksesuarları arasında en çok kullanılanlardan biri olan tel toka, basit görünümüne rağmen oldukça işlevsel bir üründür.

Özellikle dalgalı kısmı ile dikkat çeken bu küçük tokaların tasarımında gizli bir işlev yatıyor.

Pek çok kişi düz kısmı saç diplerine gelecek şekilde kullansa da aslında tel tokanın dalgalı tarafı belirli bir amaç için üretilmiştir.

Dalgalı bölüm, saçı daha iyi kavrayarak tokayı sabit tutmaya yarar. Böylece toka saçtan kaymaz, saç tutamlarını daha sıkı bir şekilde bir arada tutar.

Düz kısım ise saç derisine denk gelerek rahat bir kullanım sağlar. Yani doğru kullanımda dalgalı kısım yukarıya değil, saçın iç kısmına bakmalıdır.

Bu sayede hem daha sağlam bir tutuş elde edilir hem de saçın gün boyu dağılmasının önüne geçilir.