Telefonunuzun güvenliği için bu ayarı kapatın: Bilgileriniz çalınabilir

Wi-Fi bağlantısı evde hayatımızı kolaylaştırsa da, her zaman sürekli açık bırakmak en güvenli seçenek olmayabilir.

Özellikle evde olmadığınız zamanlarda Wi-Fi’yi kapatmanın hem güvenlik hem de cihaz performansı açısından önemli faydaları bulunuyor.

Uzmanlar, Wi-Fi’nin sürekli aktif olmasının dışarıdan gelebilecek siber saldırılara kapı aralayabileceğine dikkat çekiyor.

Evden uzaktayken ağınızı kapatarak, izinsiz erişim riskini azaltabilir ve internet bağlantınızı koruma altına alabilirsiniz.

Ayrıca, Wi-Fi’yi kapatmak enerji tasarrufu sağlar ve elektronik cihazlarınızın ömrünü uzatır.

KİŞİSEL BİLGİLERİNİZ ÇALINABİLİR

Akıllı telefon kullanıcılarının çoğu, Wi-Fi özelliğini sürekli açık tutuyor. Ancak bu durum, cihazınızın çevredeki tüm ağları sürekli tarayarak otomatik bağlantı için hazır beklemesi anlamına geliyor.

Telefonunuz, daha önce bağlandığınız Wi-Fi ağlarını hafızasında tutuyor ve bu ağlarla karşılaştığında otomatik olarak bağlanabiliyor.

Bu özellik pratik görünse de, özellikle kamuya açık Wi-Fi ağlarında büyük bir güvenlik riski oluşturuyor.

Kafe, alışveriş merkezi veya otogar gibi kalabalık yerlerdeki ağlar zamanla güvenlik açıkları barındırabilir.

Telefonunuz farkında olmadan bu tehlikeli ağlara bağlanabilir ve kişisel bilgileriniz siber saldırganların eline geçebilir.

Wİ-Fİ RİSKLERİNİ AZALTMANIN 3 BASİT YOLU

İlk olarak, evden ayrılırken telefonunuzun Wi-Fi’sini kapatmak büyük fark yaratır. Telefonunuzun ayarlar menüsünden veya hızlı erişim panelinden Wi-Fi’yi kolayca devre dışı bırakabilirsiniz. Bu yöntem, dışarıdayken telefonunuzun otomatik olarak güvenliği şüpheli ağlara bağlanmasını önler.

İkinci olarak, düzenli olarak kaydedilmiş eski Wi-Fi bağlantılarını silmek gerekir. Bu sayede telefonunuz sadece güvenilir ve ihtiyaç duyduğunuz ağlara bağlanır. Özellikle kafeler, havaalanları gibi halka açık yerlerde bağlandığınız ağları temizlemek güvenliğinizi artırır.

Son olarak, VPN kullanımı önemli bir savunma hattıdır. Halka açık Wi-Fi ağlarında VPN aracılığıyla bağlantınızı şifreleyerek kişisel verilerinizi koruyabilirsiniz. VPN, internet trafiğinizi anonimleştirir ve potansiyel siber saldırılara karşı güçlü bir koruma sağlar.