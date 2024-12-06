Televizyon ya da şarj cihazı değil: Uyurken bu fişi mutlaka çekin

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Ev güvenliği denilince akla ilk gelen tehlikelerden biri yangın riski.

Özellikle mutfaklar, birden fazla elektrikli cihazın bir arada kullanıldığı alanlar olduğu için bu riskin en yüksek olduğu yerlerin başında geliyor.

Uzmanlar, kullanılmayan cihazların fişlerinin prizden çıkarılmasının yangın tehlikesini azaltmada kritik bir önlem olduğunu vurguluyor.

Ancak sürekli çalışması gerektiği için buzdolabı gibi cihazlar hariç tutuluyor.

Bununla birlikte, genellikle gözden kaçan ve sürekli prizde bırakılan bir cihaz daha var ki, bu alışkanlık büyük bir tehlike yaratıyor.

BU CİHAZIN FİŞİNİ TAKILI BIRAKMAYIN

Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi olan ekmek kızartma makineleri, doğru kullanılmadığında evde yangın riski oluşturabilir.

Ekmek kızartma makinelerinin iç kısmında biriken kırıntılar, cihazın yüksek sıcaklıkta çalışmasıyla tutuşabilir. Bu nedenle, düzenli temizlik yapılmayan cihazlar, beklenmedik bir anda yangına neden olabilir.

Çalışmadığı zamanlarda bile prizde bırakılan bu cihazlar ısınmaya devam ederek elektrik devresinde aşırı yüklenmeye sebep olabilir. Uzun süre prizde bırakılan ekmek kızartma makineleri, hem yangın hem de enerji israfı açısından ciddi bir sorun yaratır.