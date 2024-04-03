Temettü nedir? Temettü dağıtmak ne anlama gelir? Borsada bazı şirketlerin temettü kararlarını açıklamaya başlamasının ardından temettü hakkında aramalar hız kazandı. Peki, temettü nedir? İşte yanıtı...

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Temettü terimi borsa ile ilgilenenler tarafından bilinmektedir. Fakat birçok vatandaş temettünün ne anlama geldiğini bilmiyor ve öğrenmek istiyor.

Borsa'da bazı şirketlerin temettü ödemesi yapacağını açıklamasının ardından konu hakkında aramalar hız kazandı.

Son günlerde bazı büyük şirketler temettü dağıtacaklarını açıklıyor. Borsaya yeni giren veya girmek için hazırlık yapanlar temettü hakkında araştırma yapıyor.

Peki temettü ne demek? İşte merak edilen soruların yanıtı..

Temettü nedir?

Hisse senetlerinin nominal değeri üzerinden şirketlerin elde ettiği kârın bir kısmının, hisse senedi sahiplerine nakit ya da hisse senedi şeklinde dağıtılması anlamına gelir.

Şirketler, genellikle belirli dönemlerde (örneğin yıllık olarak) temettü dağıtımını yaparlar ve bu dağıtım, hisse senedi sahiplerine yatırımlarından elde ettikleri getiriyi temsil eder.

Temettü dağıtımı, şirketin performansına, kârına ve yönetim politikalarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Hisse senedi yatırımcıları için önemli bir gelir kaynağıdır ve şirketlerin temettü politikaları yatırımcıların kararlarını etkileyebilir.