Temmuz ayı bitmeden bu tohumları ekin! Temmuzda ne ekilir?

Yazın ortasına denk gelen Temmuz ayı, bahçe ve tarla işleri için kritik bir dönemdir.

Birçok sebze ve yeşillik, Temmuzda toprakla buluştuğunda hızlı bir şekilde gelişerek yaz sonunda hasada hazır hale gelir.

Peki Temmuz ayında hangi tohumları ekebilirsiniz? İşte Temmuzda ekilebilecek bitkiler...

Temmuzda ekilebilecek başlıca bitkiler arasında fasulye, kabak, salatalık, semizotu, tere, roka ve ıspanak yer alıyor.

Ayrıca ikinci ürün olarak mısır veya ayçiçeği ekimi de yapılabiliyor. Bölgenizin iklim özelliklerini göz önünde bulundurarak fide yerine tohumdan yetiştirilecek ürünleri tercih etmek, sıcak havalarda daha hızlı büyüme imkanı sağlayabilir.

Temmuz ayı bitmeden bu sebze ve yeşillikleri toprakla buluşturursanız, yaz sonu ya da sonbahar başında bol verim alabilirsiniz. Sulama düzenine dikkat ederek, toprak nemini korumak da bu dönemde büyük önem taşıyor.