2024 Temmuz ayı itibariyle yüzde 25 kira zammı sınırlamasının kalkmasının ardından gözler her ay açıklanacak olan enflasyon verilerine çevrildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanması sonrasında temmuz ayı kira artış oranı belli oldu.

Her ayın başında TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte kira artış oranlarının ne kadar olduğu merak ediliyor. Peki, temmuz ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu? 2025 temmuz ayı kira zammı kaç TL?

TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

Temmuz 2024 itibarıyla bu sınır kalktı ve mayıs ayında sözleşme yenileyecek olan kiracılar, güncel TÜFE verileri üzerinden kira zammı uygulamaya başladı.

TÜİK'in haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte 12 aylık güncel TÜFE rakamları belli oldu. Buna göre; Temmuz ayı kira artış oranı, 12 aylık TÜFE verisinin yüzde 43,23 ardından yüzde 43,23 olarak uygulanacak.

TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 30 bin TL Kira Artışı Yapılacak Ay: Temmuz 2025 Girdiğiniz Artış Oranı: Yüzde 43,23 Kira Artış Tutarı: 12 bin 969 TL Aylık Yeni Kira Tutarı: 42 bin 969 TL