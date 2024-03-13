Tencere kapaklarındaki bu delik bakın ne işe yarıyormuş... Birçok tencere kapağının hemen üstünde bulunan küçük delik ilk bakışta bir işe yaramıyormuş gibi gözükse de aslında oldukça önemli bir detay düşünülerek yapılmış bir ayrıntı. İşte, asıl amacının hayati bir önemi olan o deliğin yapılış amacı….

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Hemen hemen her tencere kapağının üstünde küçük bir delik bulunur. Çoğu kişinin dikkatini bile çekmeyen bu delik her ne kadar gereksiz gibi gözükse de aslında oldukça önemli bir detay düşünülerek yapılmış.

Çoğu kişi tarafından yapılış amacı pek anlaşılmayan bu küçük delik hayati bir önem düşünülerek yapılan detaylardan biri. Peki tencere kapaklarında bu küçük delikler ne işe yarıyor? İşte, çoğu kişi gereksiz gibi görünen bu detayın asıl amacı…

Meğer hayati bir amacı varmış....

Tencere kapaklarında yer alan küçük delik, binlere kişinin belki de dikkatini çekmeyen çekse bile önemsiz olduğunu düşündüğü ama aslında hayati bir öneme sahip olan detaylardan.

Tencere kapaklarında bulunan bu delikler tamamen patlama riski düşünülerek yapılmış bir detaydır. Cam kapaklarda bunun bu delik sıcaklığın etkisiyle hava basıncında büyümesiyle herhangi bir tehlikenin önüne geçmek için vardır.

Eğer ısınan tencerenin içerisindeki hava basıncı dışarıya bırakılmazsa cam kapaklar kolaylıkla patlayabilir. Bu sebeple tencere kapaklarında bulunan delikler içeride biriken sıcak hava basıncını dışarıya atmak için yapılmıştır.

Ayrıca, tencerenin kapağı ansızın açıldığında içeride sıkışan sıcak buhar elleri yakabileceğinden, bu küçük delikler içerdeki sıcak buharın dışarıya akmasına yardımcı olduğu için sıcaklığın aniden dışarı püskürtme ihtimalinin önüne geçerek ellerin yanması noktasında da oldukça büyük bir öneme sahiptir.