Tencereye 1 kaşık ekleyin, mısırınız sokak usulü olacak İşte size sokak lezzetlerinin en sevilenlerinden biri olan sütlü mısırın evde yapımıyla ilgili harika bir tarif! Mısırları haşlarken tencereye 1 kaşık eklemeniz yeterli.

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Sütlü mısır, sokakta yürürken burnunuza gelen o enfes kokusuyla herkesi cezbeden, adeta bir sokak klasiği.

Peki ya evde bu lezzeti yakalamak ister misiniz?

Hem de bu lezzetin sağlığınıza olan faydaları saymakla bitmiyor. Yüksek lif içeriği sayesinde sindirim sistemini destekler. Ayrıca B vitamini ve mineraller bakımından da oldukça zengindir.

Üstelik mısırın kalorisi de oldukça düşüktür, yani kilo kontrolüne de yardımcı olabilir.

İşte sokak usulü üstlü mısır tarifi…

Malzemeler

· Süt mısır

· 1 kaşık şeker

· Mısır yaprağı

Yapılışı

Mısırları soyup düdüklü tencereye sığması için ikiye bölün.

Mısır yapraklarından birkaç tane ayırarak düdüklünün altına serin. Bu sayede mısırın pişerken harika bir aroma kazanmasını sağlayacaksınız.

Mısırları düdüklüye yerleştirin ve üzerlerine bir kaşık şeker ekleyin.

Üzerini geçecek kadar su ilave edin ve düdüklünün kapağını kapatın.

Su kaynamaya başladığında düdüğü kapatın ve 20 dakika kadar mısırlarınızı pişirin.

Mısırlar piştikten sonra tuz ekleyerek servis yapın. İsteğe bağlı olarak tereyağı da ekleyebilirsiniz.

Deneyen herkese afiyet olsun!