Tencereye 1 kaşık ekleyin, yeşil mercimek asla kararmıyor… Birçok kişi tarafından sevilen ve sağlıklı bir besin kaynağı olan yeşil mercimek, bazen pişirildikten sonra kararabilir ve suyu bulanıklaşabilir. Ancak endişelenmeyin, 1 kaşıkla bu sorunu kökten çözebilirsiniz.

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Güzel bir yeşil mercimek yemeği yapmaya kalktığınızda, yeşil mercimeklerin kararması bazen baş belası olabilir.

Ancak endişelenmeyin, bu konuda bilgeliğini paylaşan büyüklerimizden gelen geleneksel çözümlerle bu sorunu kolayca aşabilirsiniz.

Yeşil mercimek seçimiyle başlayan bu serüven, doğru ve sağlıklı bir yemek yapma yolunda önemli bir adımdır.

Paketi açtığınızda, yeşil mercimeğin soluk renkte olmamasına, tanelerinin düzenli boyutta ve kırılmamış olmasına dikkat etmek, lezzetli bir yemeğin ilk adımıdır.

Güvenilir markaların ürünlerini tercih etmek de bu noktada önemli bir kuraldır. Peki, yeşil mercimeğin kararması nasıl önlenir?

1 kaşık eklemeniz yeterli

Büyüklerimizin zaman içinde deneyimlediği ve kuşaktan kuşağa aktardığı bilgiye göre, yeşil mercimeği pişirmeden önce limon suyu eklemek, kararmasını engellemenin etkili bir yoludur.

Limon suyu, antioksidan özellikleri sayesinde yeşil mercimeğin okside olmasını önler ve böylece rengini korur.

Bir litre suya yaklaşık olarak bir çorba kaşığı limon suyu ekleyin ve yeşil mercimeği bu suda bekletin veya pişirme suyuna bir miktar limon suyu ekleyerek kararmayı önleyebilirsiniz.

Böylece, yeşil mercimek yemeğinizde canlı ve çekici bir renk elde ederken, lezzetinden de ödün vermemiş olursunuz.