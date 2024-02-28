Tencereye ondan 1 kaşık ekleyin, barbunya ne dağılsın ne de gaz yapsın… Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden olan barbunyanın püf noktası ortaya çıktı. Barbunya yaparken tencereye ekleyeceğiniz bir kaşık ile ne dağılma sorunu kalacak ne de gaz sorunu. İşte, sorunları ortadan kaldıran o püf nokta…

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Türkiye’nin her bölgesi kendine özgü lezzetleriyle sofralarımızı şenlendirir. Akdeniz mutfağının belki de en bilindik olan lezzetlerinden biri olan barbunya yemeği hem lezzetiyle hem de faydalarıyla vazgeçilmezler arasında yer alır.

Barbunya, lif açısından zengin içeriği ile sindirim sistemine dost olan yiyecekler arasında önemli bir yere sahiptir. Birçok vitamin açısından da zengin olan barbunya, bağışıklık sistemini de güçlendirmede etkili bir besindir.

Sağlıklı beslenmede içerdiği demir, potasyum, magnezyum, folik asit ve protein bakımından zengin olan barbunya birçok açıdan fayda sağlamaktadır.

Barbunya pişirme sırasında dağılma sorunu yaşanan bakliyatlar arasında olduğundan doğru pişirme tekniklerinin uygulanması gerekir. İşte, barbunya pişirirken hem dağılmasını engelleyecek hem de gaz oluşumunu engelleyecek o püf nokta…

Tencereye 1 kaşık…

Barbunya yemeği yaparken barbunyanın dağılmasından şikayetçi olanlara müjde. Dağılma sorununu ortadan kaldıracak o sır ortaya çıktı. Tek yapmanız gereken pişirme esnasında suyuna 1 yemek kaşığı limon suyu eklemek.

Ayrıca ekleyeceğiniz limon suyu aynı zamanda yemeğinize lezzet ve ferahlıkta katacak.