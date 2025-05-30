Teninizi onunla silin, isilikleri geçirin...

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Küçük kırmızı kabarcıklar, kaşıntı, hafif batma hissi... Bunlar sıcak havaların klasiği: İsilik!

Ter gözenekleri tıkanınca, özellikle boyun, sırt ve koltuk altı gibi bölgelerde isilik oluşabiliyor. Bebeklerde daha sık görülse de yetişkinlerin de başına gelebiliyor.

İyi haber şu ki, isilik genelde basit önlemlerle geçebiliyor. Serin kalmak, bol ve pamuklu kıyafetler giymek ilk adım.

DOĞAL ÇÖZÜMÜ:

Doğal bir rahatlatıcı arıyorsan da cevap: Gül suyu!

Temiz bir pamuğa bir miktar gül suyu döküp, isilik olan bölgelere nazikçe sürebilirsin. Hem doğal hem etkili, hem de mis gibi kokuyor.

Gül suyu, isilikli bölgelere uygulandığında:

Cildi serinletir

Kızarıklığı yatıştırır

Kaşıntıyı hafifletir

Cilde ferahlık verir