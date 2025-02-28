Teravih namazının vakti: Yatsıdan önce kılınır mı? Diyanet açıkladı

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On bir ayın sultanı Ramazan ayı geldi… Müslümanlar, bu gece ilk sahurlarına kalkarak oruç ibadetine niyet edecekler.

Bu ayda en çok yerine getirilen ibadetlerden biri de teravih namazı.

Teravih namazı, Ramazan ayına özel olarak kılınan sünnet-i müekkede bir namazdır.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Ramazan gecelerini ibadetle değerlendirmiş ve sahabelerine de teravih namazını kılmayı tavsiye etmiştir.

Bu namaz, günahların affına vesile olan önemli bir ibadet olarak kabul edilir.

Hem bireysel hem de cemaatle kılınabilen bu namazın vakti merak ediliyor. Peki, teravih namazının vakti ne zaman? Yatsı namazından önce kılınırsa geçerli olur mu? İşte merak edilenler…

TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

Teravih ve vitir namazının vakti, yatsı namazının vaktidir. Ancak hem teravih hem de vitir namazı, yatsı namazının farzından sonra kılınır.

Bu itibarla yatsı namazının farzından önce kılınan teravih ve vitir namazlarının iade edilmesi gerekir. Eğer vakit çıkmış ise; teravihin kazası gerekmez, vitrin kazası gerekir (İbnü'l-Hümâm, Fethü'l-kadîr, 1/426, 469; Kâsânî, Bedâi', 1/290).

TERAVİH NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Hz. Peygamber’in (s.a.s.) kıldığı teravih namazlarının kaç rekat olduğu konusunda, üzerinde ittifak edilen bir rivayet bulunmamaktadır.

Günümüzde, başta ülkemiz olmak üzere pek çok İslam ülkesinde teravih namazı cemaatle 20 rekat olarak kılınmaktadır.

Şunu ifade etmek gerekir ki teravih namazı nafile bir ibadet olduğundan, farz gibi telakki edilmesi doğru değildir. Bu nedenle, yorgunluk, meşguliyet ve benzeri sebeplerle, teravih namazının evde 8, 10, 12, 14, 16 veya 18 rekat kılınması hâlinde sünnet yerine getirilmiş olur. Ancak cemaate iştirak etmeye çalışmak daha iyidir.