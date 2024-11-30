Tereyağı ile pekmezi birlikte yiyin, o hasatlıklara veda edin…

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Sağlık açısından sağladığı faydalar nedeniyse geleneksel tıpta yüz yıllardır tedavi amaçlı kullanılan tereyağı ve pekmez birlikte tüketildiğinde de adeta bir şifa kaynağı oluyormuş.

Faydalarıyla bilinen iki besinin bir araya gelmesiyle oluşan karışım, özellikle kış aylarında hemen herkesin sık sık yaşadığı o sağlık sorunlarının giderilmesinde etkili oluyormuş.

Sizde tereyağını pekmez ile karıştırarak tüketin o sağlık sorunlarını kış boyunca kendinizden uzaklaştırın.

O HASTALIKLAR UĞRAMIYOR!

Vitamin ve antioksidan bakımında oldukça zenin olan pekmez bağışıklık sistemini destekleyici özellikleriyle birlikte tereyağı ile birlikte tüketildiğinde başta soğuk algınlığı ve grip gibi rahatsızlıkların önlenmesinde etkili oluyormuş.

Tereyağının yumuşatıcı etkisiyle pekmezin anti-inflamatuar özellikleri sayesinde boğazda oluşan ağrının giderilerek solunum yollarında rahatlama etkisi yaratır.

Özellikle yorgunluk ve halsizlik durumlarında tüketilmesi önerilen bu karışım enerjik olunmasında yardımcı olur. Aynı zamanda pekmezdeki lifler, sindirim sistemini düzenleyerek kabızlık gibi sorunları önlemede de oldukça etkilidir.

Birlikte tüketiminde, tereyağındaki kalsiyum ve pekmezin diğer mineralleri, kemik sağlığını destekleyici özellikler sağladığından kemik ağrılarının giderilmesinde de etkili olabiliyormuş.

Şifalı karışımı hazırlamak için, 1 su bardağı organik pekmez, yarım çay bardağı su ve 1 yemek kaşığı tereyağını bir cezvede kısık ateşte kaynatın. Karışıma yarım çay kaşığı karabiber ekleyerek karıştırın. Soğuyunca cam bir kavanozda buzdolabında saklayabilirsiniz. Günde 1-2 yemek kaşığı tüketebilirsiniz.