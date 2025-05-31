Tereyağını buzdolabına koyanlar dikkat! Bakın doğru saklama yöntemi nasılmış

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Türk mutfağını eşsiz lezzetleri arasında yer alan tereyağı herkes tarafından buzdolabında muhafaza edilir.

Kahvaltı sofralarından, yemeklere kadar her şeye eşsiz bir lezzet katan tereyağı meğer sanılanın aksine buzdolabında saklanmaması gereken gıdalar arasında yer alıyormuş.

Uzmanlar tarafından yapılan araştırmalar sonucunda diğer süt ürünlerine kıyasla dayanıklılığı üst seviyede olduğundan buzdolabında saklamak doğru bir seçenek değilmiş.

Bakın tereyağının aslında saklanması gereken doğru koşul nasılmış.

BUZDOLABINA KOYMAYIN

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi, mis kokusuyla yemeklere lezzet katan tereyağı hakkında ezber bozan açıklamalar geldi.

Beslenme uzmanları, yıllardır buzdolabında saklanan tereyağının aslında doğru koşullar sağlandığında oda sıcaklığında da güvenle muhafaza edilebileceğini söylüyor. Üstelik bu yöntem, tereyağını sürülebilir kıvamda tutarak kullanımını kolaylaştırıyor.

Uzmanlara göre tereyağını diğer süt ürünlerinden ayıran en büyük fark, yüksek yağ ve düşük nem içeriği. Bu özellik, bakteri oluşumu için uygun ortamı engelliyor.

Ayrıca içinde karbonhidrat ve protein oranının düşüklüğü de mikroorganizmaların üremesini zorlaştırıyor. Tüm bu özellikler sayesinde, hava almayan kaplarda saklanan tereyağı oda sıcaklığında iki haftaya kadar bozulmadan kalabiliyor.

SAKLADIĞINIZ KAP ÖNEMLİ

Tereyağını oda sıcaklığında saklamak isteyenler için en önemli detay ise kap seçimi. Uzmanlar, açıkta bırakılan veya ağzı açık kaplarda tutulan tereyağının hava ve ışıkla temas ettiğinde hızla bozulabileceğini vurguluyor.

Bu nedenle kapaklı, hava geçirmeyen kaplar ya da geleneksel tereyağı testileri ideal saklama çözümleri olarak öne çıkıyor.

Ancak her mevsimde aynı saklama koşulları geçerli değil. Uzmanlar, sıcaklığın 21°C’nin üzerine çıktığı yaz aylarında tereyağının oda sıcaklığında bırakılmasının riskli olduğunu hatırlatıyor. Bu durumlarda en sağlıklı yöntem, ürünü yeniden buzdolabına almak.