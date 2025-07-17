Termosa değdirene geçmiş olsun: Bütün özelliği gidiyor...

Günlük hayatın vazgeçilmezlerinden biri haline gelen termos bardaklar, kahvemizi ya da bitki çayımızı saatlerce sıcak tutmasıyla bilinir.

Pek çok kişi, termosların içini bulaşık deterjanıyla yıkayarak hijyen sağladığını düşünür.

Ancak uzmanlara göre bu temizlik alışkanlığı, termosun asıl işlevini yok ettiği gibi sağlığımızı da tehdit edebiliyor.

DETERJAN SÜRMEYİN

Termos bardakların iç yüzeyi genellikle paslanmaz çelikten üretilir ve bu yüzey özel bir yalıtım katmanıyla kaplanır. Ancak deterjanlar, bu katmana zarar vererek termosun ısıyı tutma özelliğini azaltır.

Zamanla iç yüzeyde kimyasal aşınma oluşabilir ve sıcak-soğuk farkı belirgin şekilde düşer.

Daha da kötüsü, deterjan kalıntıları özellikle çelik yüzeylerde koku yapar ve sıcak içeceklere karışarak sağlığımız için risk oluşturabilir.

Uzmanlar, termos bardakların temizliği için sıcak su, karbonat ve birkaç damla doğal sirke karışımını öneriyor.