Teste katılanların %99'u bulamadı! Baykuşların arasındaki kedi nerede? Süre 4 saniye...

Hüseyin Topuz

Gözlerinizin size oyun oynadığını gösteren yepyeni bir optik illüzyon testi ile sizlerleyiz.

Sosyal medyada paylaşılan bu görsel zeka testi, insanlara zor ve eğlenceli zamanlar yaşatıyor.

İlk bakışta kolay gibi görünen bu testte sizden istenilen baykışların arasındaki kediyi bulmak.

Resimdeki gizlenmiş kediyi bulmak için çok dikkatli bakmanız ve gözlem yapmanız gerekiyor.

Sadece hızlı düşünebilen ve gözlem yeteneği güçlü olan kişiler 4 saniyede kediyi bulabiliyor.

İşte o resim...

Resimde birçok baykuş bulunuyor ve bu baykuşların arasına gizlenmiş bir adet kedi yer alıyor.

Sizden istediğimiz resimdeki kediyi 4 saniye içerisinde bulmak. Eğer 4 saniyede kediyi farkedebilirseniz bu sizin ne kadar hızlı düşünebildiğiniz ve keskin görüşlü olduğunuzu ortaya çıkarır.

Acele edin süre daralıyor...

Zamanınız bitmek üzere.

4...

3...

2…

1... Ve süre doldu...

Kedinin nerede saklandığını bulabildiniz mi? Bulamayanlar için bulmacanın sonucunu paylaşıyoruz.

İşte resimdeki kedinin bulunduğu yer...