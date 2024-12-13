TFF 3. Lig’de dev maç! Bursaspor - Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hüseyin Topuz
Nesine 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Bursaspor, Cumartesi günü sahasında Karşıyaka'yı konuk edecek.
Futbolseverler Bursaspor - Karşıyaka maçının yayınlanacağı kanalı merak ediyor.
Bursaspor, Nesine 3. Lig 1. Grup’un geride kalan 14 haftasında topladığı 38 puan ile liderlik koltuğunda yer alıyor.
Öte yandan Karşıyaka ise 14 haftada topladığı 27 puan ile 3. sırada yer alıyor.
Futbolseverler Bursaspor ile Karşıyaka'nın karşı karşıya geleceği zorlu maç hakkında aramalarını hızlandırdı.
İşte maçın bilgileri...
14 Aralık Cumartesi günü saat 14.00'te Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda oynanacak Bursaspor - Karşıyaka mücadelesi Ekol TV ekranlarından canlı yayınlanacak.