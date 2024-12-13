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TFF 3. Lig’de dev maç! Bursaspor - Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 3. Lig’de dev maç! Bursaspor - Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Bursaspor ile Karşıyaka arasında oynanacak olan Nesine 3. Lig 1. Grup mücadelesinin yayıncısı belli oldu. İşte maçın detayları...