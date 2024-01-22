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The Simpsons 2024 seçim sonucunu gördü: Bakın seçimleri kim kazanacak…

The Simpsons 2024 seçim sonucunu gördü: Bakın seçimleri kim kazanacak… Daha önce birçok tahminin gerçekleşmesiyle gündeme gelen The Simpsons dizisi, bu kez seçimleri öngördü. Bu yıl gerçekleşecek olan ABD başkanlık seçimleriyle ilgili bir kehanette bulundu.