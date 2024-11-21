THY duyurdu: Uçaklara binişte sistem değişiyor! Artık o şekilde olacak…

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Türk Hava Yolları (THY) uçağa biniş sırasında uygulanan yeni bir sisteme geçiş yaptığını duyurdu. Bu yenilikçi sistem ile birlikte boarding işlemleri artık yüz tanıma sistemi ile yapılacak.

Proje ilk olarak ABD’de Miami ve Boston Havalimanlarında THY uçuşlarında denenmesinin ardından, yakın zamanda İstanbul, İzmir ve Seul’da uygulanmaya başlanacak.

Söz konusu yeniliğin dijitalleşme yolunda atılan önemli adımlar arasında yer alırken THY, uçağa biniş süreçlerini yüzde 50 daha hızlandırması hedefleniyor.

UÇAĞA BİNİŞLER DEĞİŞİYOR!

Boardig işlemlerini hızlandırmak için yapılan seni sistemle birlikte uçağa biniş öncesi manuel olarak yapılan boarding işlemleri artık yüz tanıma sistemiyle gerçekleştirilecek.

Uçağa biniş sürecini yüzde 50 oranında hızlandırması hedeflenen sistem ilk olarak ABD’de Miami ve Boston Havalimanı’nda THY uçuşlarında denendi ve başarılı oldu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan THY Genel Müdür Yardımcısı Kerem Kızıltunç, “Dijitalleşmede liderlik basamaklarını tırmanmaya devam eden Türk Hava Yolları, biyometrik yolculuğa başlıyor.

Miami ve Boston’da başlayan projemiz, biniş sürelerinde yüzde 50’ye varan hızlandırma imkanı sağlıyor. Yakında Seul, İzmir ve İstanbul’da da devreye almayı planladığımız temassız biniş süreçlerini yeni istasyonlar ve yeni yetkinlikler takip edecek” ifadelerini kullandı.