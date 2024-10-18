THY pilot yetiştiriyor: İşte Take-Off Cadet başvuru ekranı 2024

Yağmur Dinç

Pilot adayları dikkat!

Türk Hava Yolları'nın yeni mezunlar için başlattığı Take-Off Cadet Programına başvurular için süre azalıyor.

THY'nin web sitesinden verilen iş ilanına son başvuru günü 25 Ekim 2024, saat 15.00 olarak açıklandı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, yetiştirilmek üzere ikinci pilot aday adayları için açılan "Take-Off Cadet" ilanı kapsamında bölüm fark etmeksizin tüm lisans mezunu, 1 Ocak 1994 ila 31 Aralık 2003 tarihleri arasında doğan kişiler THY ailesine katılmak için başvuru yapabilecek.

İstihdam sürecinde başarılı olan adaylar 2 yıl eğitim alacak.

Adaylar, eğitim sırasında 2 brüt asgari ücret maaş, konaklama, kira yardımı, yemek kartı, sigorta ve indirimli bilet haklarından faydalanabilecek.

Peki, THY Take-Off Cadet programına nasıl başvurulur? İşte başvuru detayları...

TAKE-OFF CADET PROGRAMI

Başvurusu kabul edilenler adaylar II. Pilot aday adayı yetiştirme programına dahil olacak.

15-18 ay süren teorik ve uygulamalı derslerden oluşan bir eğitimin ardından II. Pilot adayı olarak Türk Hava Yolları bünyesinde yer alan veya iş ortağı konumunda olan yurt içi ve yurt dışındaki uçuş eğitim akademilerinde 3-6 ay süren başka bir eğitim daha alacak.

Duyurulan alım ilanına başvurmak ve diğer açık pozisyonları görmek için "kariyer.thy.com" adresi ziyaret edilebilir.

THY TAKE-OFF CADET BAŞVURU ŞARTLARI 2024

Programın genel başvuru şartları şu şekilde;

- T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak,

- En az lisans derecesi mezunu (örgün veya açık öğretim) olmak,

*Yurt dışı üniversitelerden mezun olan adaylardan YÖK denklik belgesi mülakat aşamasında istenmektedir.

*Lisans eğitimi bitirme süresi 5 yılı geçmiş olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Yabancı dil hazırlık sınıfı okuyan adaylar için bu süre 6 yıldır.)

- 31.12.2003 tarihinden önce ve 01.01.1994 tarihinden sonra doğmuş olmak,

- Boy uzunluğunun 160 cm’den kısa, 195 cm’den uzun olmamak ve beden-kitle endeksine (20-30 aralığında) uygun olmak,

- Askerlik hizmetini tamamlamış veya eğitim başlangıç tarihi itibari ile en az 2 yıl tecil ettirebilmeyi taahhüt etmek,

- Adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak,

- Daha önce görev aldığı kuruluşlardan disiplinsizlik nedeniyle ayrılmış olmamak,

- Daha önce THY AO ve THY AO‘nun iştirak şirketlerinden disiplinsizlik veya fesih yoluyla ayrılmış olmamak,

- Mavi kart sahibi veya birden fazla vatandaşlığa sahip adaylar için akıcı ve anlaşılabilir derecede Türkçe konuşabiliyor olmak,

- Daha önce herhangi bir pilot eğitim programına katılım sağlamamış olmak (PPL, CPL, ATPL vb.)