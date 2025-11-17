THY yurt içi 1000 TL kampanyası: 2026 biletleri satışta... Yurt içinde en güzel rotalara ayrıcalıkla seyahat edin! Türkiye’nin her köşesi sizi, yepyeni deneyimlere ve birbirinden güzel rotalara davet ediyor. Bu keşif deneyimine ortak olmak için yurt içi uçak bileti 17-18 Kasım'da yalnızca 1000 TL...

Göster Hızlı Özet Türk Hava Yolları, 17-18 Kasım tarihlerinde 1000 TL'lik yurt içi bilet kampanyası başlattı.

Kampanya sadece İstanbul Havalimanı kalkışlı veya varışlı, Economy Class, tek yön, direkt uçuşlar için geçerli olacak.

Kampanya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uçuşlarını kapsamamakta ve belirli koşullar çerçevesinde geçerlidir. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Dünyanın en prestijli hava yolu şirketi Türk Hava Yolları (THY), tüm Türkiye'de geçerli yurt içi bilet kampanyasını duyurdu. Yurt içi seyahat planı yapanlara müjde gibi gelen bu haber sonrası, biletler satışa sunuldu. 17-18 Kasım tarihlerinde biletlenecek olan uçuşlar, 3 Şubat 2026 - 19 Mart 2026 tarihlerini kapsayacak. KAMPANYA DETAYLARI Kampanya İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı, Türk Hava Yolları Economy Class, yurt içi, tek yön, direkt uçuşlarda geçerlidir. Kampanya kapsamında sunulan ücretler, tek yön ücretlerdir. Kampanya, KKTC Ercan Havalimanı’na yapılacak uçuşları kapsamamaktadır. Kampanya kapsamında sunulan ücretler tüm yurt içi uçuşlarda EcoFly ücret sınıfında 1.000 TL, EkstraFly ücret sınıfında 1.200 TL, PrimeFly ücret sınıfında 1.300 TL'dir. Kampanya, Türk Hava Yolları Çağrı Merkezi, internet sitesi ve mobil uygulamasında geçerlidir. Satış ofisleri ve seyahat acentelerinden alınan biletlerin ücretleri değişkenlik gösterebilir. Rezervasyon ve biletleme işlemi aynı anda tamamlanmalıdır. Kampanya kapsamında belirtilen ücret, rezervasyon yapılmış ancak satın alması tamamlanmamış biletlemelerde geçerli değildir. Kampanya kapsamında Ecofly ücret sınıfından alınan biletlerde değişiklik ve iptale izin verilmez. Kampanya kapsamında sunulan ücrete tüm vergi ve harçlar dahildir. Kampanyalı biletler sınırlı sayıdadır ve sınırlı süre içinde kullanılabilir. Kampanya kapsamında sunulan ücretler diğer indirim haklarıyla birleştirilemez. Türk Hava Yolları kampanya kural ve koşullarını, tanımları ve diğer bilgileri değiştirme, kampanyayı iptal etme hakkını saklı tutar. Kampanya grup rezervasyonları için geçerli değildir. Kampanya kapsamında 120.000 adet koltuk arz edilecektir. Bilgi Haberleri 24 Kasım 2025 tatil mi, okullar açık mı? Öğretmenler Günü'nde ders işlenecek mi?

Türkiye Dünya Kupası’na nasıl katılır? İşte İspanya maçı öncesi tüm ihtimaller

En tehlikeli sokak lezzetleri: Bu yiyeceklerden uzak durun...