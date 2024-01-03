Ticareti altından fazla kazandırıyor! Batı Karadeniz'de yetişiyor… Kendi kendine yetişen ve ticareti altından fazla kazandıran bu meyve aslında burnunuzun dibinde. Üstelik sadece ticaretiyle değil aynı zamanda saylamakla bitmeyen birçok faydasıyla da herkesin peşinde olduğu o meyve….

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Ülkemizde Batı Karadeniz bölgesinde kendiğinden yetişen koca yemiş meyvesi ticaretiyle cebe, bulanan birçok faydasıyla da sağlığa iyi geliyor.

İngiltere ve Asya’da yetiştirilen koca yemiş, tüm dünyanın ilgi odağı haline gelmiş durumda. Dünya genelinde ticareti yapılan bu meyvenin değeri altında yarışır cinsten.

Dünya genelinde koca yemiş “yumberry” adıyla biliniyor. Vitamin ve mineral kaynağı olan koca yeiş adeta bir şifa kaynağı.

Koca yemiş nedir?

Ana vatanı Asya olan meyve, C vitamini yönünden zengin içeriği ile biliniyor. Ayrıca "yumberry" adıyla da tanınan koca yemiş, tüketicileri için adeta bir şifa kaynağı.

Türkiye'de, özellikle Batı Karadeniz bölgesinde doğal olarak yetişirken; Çin'de tüketilen bu meyvenin ticari değeri de oldukça yüksektir.

Koca yemişin faydaları

Koca yemişin faydaları saymakla bitmeyecek cinsten. Meyvenin içerdiği zengin kaynak ile beraber en değerli ve faydalı besin türleri içerisinde geliyor. İşte koca yemiş’in bilinen bazı faydaları:

Diş ve dişeti hastalıklarına karşı önleyicidir.

Antioksidan ve inflamatuar etkisi bulunur.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Vücudu birçok dış zararlıya karşı önemli oranda korur.

Özellikle çocuklardaki bağırsak kurtlarını önlemede yardımcıdır.

İdrarda yer alan enfeksiyonlu hücreleri uzaklaştırır.

Akne ve siyah nokta ile beraber sivilce gibi vücudun değişik noktalarındaki zararlı unsurları azaltıcı bir etkisi vardır.

Karaciğer ve akciğer temizlemede etkilidir.

Böbrek bezlerinin çalışma fonksiyonlarını arttırır.

Peki, nasıl tüketilmeli…

Koca Yemişi birçok formda tüketebilirsiniz. Aktarlarda bulabileceğiniz öğütülmüş koca yemiş, bal ile karıştırılarak ya da yaprakları kurutularak bitki çayı olarak değerlendirilebilir.

Koca yemişi tüketmenin en sağlıklı yolu meyve şeklinde ve doğru porsiyonda olduğu biliniyor.

Ancak aşırı tüketimi bazı yan etkilere yol açabilir, bu nedenle doktor tavsiyesi de oldukça önelidir.