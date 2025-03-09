Tıp Bayramı ne zaman? Tıp Bayramı'nda hastaneler ve sağlık ocakları açık mı?

Hüseyin Topuz

Mart ayının gelmesiyle birlikte sağlık çalışanları tarafından Tıp Bayramı'nın ne zaman olduğu araştırılmaya başlandı.

Her yıl Mart ayında düzenli olarak kutlanan Tıp Bayramı sağlık çalışanlarının gündeminde yer alıyor.

Konu hakkında en çok merak edilenler arasında ise Tıp Bayramı'nın ne zaman olduğu ve hastaneler ile sağlık ocaklarının açık olup olmadığı konusu yer alıyor.

Peki, Tıp bayramı ne zaman? İşte merak edilenler...

Tıp bayramı ne zaman?

Tıp bayramı 2025 yılında 14 Mart Cuma gününe denk geliyor.

Tıp Bayramı'nda hastaneler ve sağlık ocakları açık mı?

Tıp Bayramı resmi tatiller kapsamında yer almıyor. Bundan dolayı hastaneler ve sağlık ocakları 14 Mart Tıp Bayramı'nda hizmet vermeye devam ediyor.

Ancak bu yıl, Aile hekimliklerinde çalışan doktor, ebe ve hemşireler 14 Mart Tıp Bayramı’nda Türkiye genelinde iş bırakma eylemi gerçekleştirecek.