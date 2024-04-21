Tırnaklarınızın şekli liderlik özelliklerinizi açığa çıkarıyor! İşte tırnak şekillerine göre kişilik testi… Tırnak şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor? Gizli kişilik özelliklerinizi, güçlü yönlerinizi, zayıf yönlerinizi ve hatta nasıl bir lider olabileceğinizi keşfetmek asılanda çok kolay. İşte, tırnak şeklinize göre kişilik özellikleriniz…

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Elleriniz şekli ve boyutunun kişiliğiniz hakkında bilgi verebileceği gibi tırnak şekillerinizde belki de farkında bile olmadığınız o kişilik özelliklerinizi sizlere söylüyor olabilir.

Tırnak şeklinize göre hangi liderlik özelliklerine sahip olduğunuzu öğrenmeniz mümkün. Peki sizi tırnak şekliniz nasıl? Tırnak şekliniz yuvarlak mı, uzun mu, geniş mi yoksa kare mi?

Aşağıdaki görsele dikkatli bakın ve tırnak şeklinizin nasıl olduğunu belirleyin. Tırnak şeklinizi belirledikten sonra gizli liderlik özelliklerinizi öğrenmeniz oldukça kolay olacak.

Bakın nasıl bir lidersiniz…

Yukarıda bulunan görseldeki tırnak şekillerinden sizin tırnak şeklinize en yakın olanı belirledikten sonra tek yapmanız gereken açıklamaları okumak ve nasıl bir lider olduğunuzu belirlemek. İşte, tırnak şeklinize göre gizli kalmış liderlik özellikleriniz…

Eğer tırnak şekliniz ilk seçenekteki gibiyse, sorgulayıcı bir bakış açısına sahip olabilirsiniz. Ayrıca titiz ve sakin bir insan olabilirsiniz. Tüm bunların sonucunda ise, detaycı bir lider olabilirsiniz.

Eğer şekil 2'de ki gibiyse, kendini kolayca ifade eden ve sorumluluk sahibi biri olabilirsiniz. Öte yandan iletişim becerin fazlaca gelişmiş olabilir. Tüm bunların sonucunda ise, güvenilir bir lider olabilirsiniz.

Eğer tırnaklarınız şekil 3'deki gibiyse, kendinden emin bir insan olabilirsiniz. Bu nedenle pek çok insanın telaşa kapıldığı ortamlarda sen sakin kalabilirsiniz. Çünkü sizin gözünüzü korkutmak fazlaca zor olabilir. Tüm bunların sonucunda ise, cesur bir lider olabilirsiniz.

Son olarak tırnaklarınız şekil 4'teki gibiyse, düşüncelerin tartışmaya kapalı olabilir. Çünkü kendi seçimlerini yine kendi yapan bir insan olabilirsiniz. Bu nedenle etrafındaki insanları dinlesen de yine kendi bildiğini okuyan biri olabilirsiniz. Tüm bunların sonucunda ise, baskın bir lider olabilirsiniz.