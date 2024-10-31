Tiryakilere kötü haber! Ünlü sigara devi fabrikalarını kapatıyor...

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Elektronik sigaraların giderek yaygınlaşmaya başlamasının ardından düşen sigara talebi sonrası ünlü sigara devi Philip Morris’ten kritik bir adım geldi.

Elektronik sigaraların yanı sıra Avrupa Birliği (AB) tarafından tütünsüz yeni nesil hedefiyle alınan önlemler nedeniyle azalış gösteren sigara talebi, fabrikaların kapanması yönünde kararlar alınmasında öncü nedenler arasında yer alıyor.

Sigara talebinde azalışa neden olan durumlar, Malboranın üreticisi olan Philip Morris tarafında satış rakamlarının gerilemesine yol açtı. Satışları gerileyen sigara devi ise, belirli bölgelerde yer alan üretim merkezlerinin kapatılma kararı aldı.

2 FABRİKA DAHA KAPANIYOR!

AFP’de yer alan habere göre, PMI toplamda 372 işçinin çalıştığı Almanya’nın Berlin ve Dresden kentlerinde yer alan fabrikalarını önümüzdeki yıl kapatmayı planlıyor.

Şirketten yapılan açıklamada, “Avrupa'da sigara talebi son yıllarda önemli ölçüde düştü” denildi. Açıklamada ayrıca, bu eğilimin ilerleyen senelerde de sürmesinin beklendiği dile getirildi.